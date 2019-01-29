В России призвали отказаться от военного вмешательства в Венесуэлу

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия просит всех отказаться от мыслей по военной интервенции в Венесуэлу, передает РИА «Новости».

По его словам, в прошлом уже были прецеденты, когда незаконное внешнее вмешательство во внутренние процессы в странах, находящихся в «разных регионах», приводило к кровопролитию.

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«Россия настаивает на том, чтобы те, у кого есть … какие-то предположения о том, что такое вмешательство целесообразно… от них отказались», — прокомментировал Рябков.

Ранее в МИД России рассказали о «катастрофическом» сценарии для Венесуэлы.