Генеральный прокурор Венесуэлы потребовал запретить Гуайдо выезд из страны
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб попросил Верховный суд страны запретить лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны, а также заморозить его счета в банке, передает Reuters.
По его словам, он передал председателю Верховного суда документы, касающиеся предварительного расследования в отношении Гуайдо.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
Ранее сообщалось, что Гуайдо получил доступ к счетам правительства Венесуэлы в США.