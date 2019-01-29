Генеральный прокурор Венесуэлы потребовал запретить Гуайдо выезд из страны

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Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб попросил Верховный суд страны запретить лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны, а также заморозить его счета в банке, передает Reuters.

По его словам, он передал председателю Верховного суда документы, касающиеся предварительного расследования в отношении Гуайдо.

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Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Ранее сообщалось, что Гуайдо получил доступ к счетам правительства Венесуэлы в США.