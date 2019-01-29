Порошенко объявил об участии в выборах президента Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Трансляцию его выступления в Международном выставочном центре на форуме в Киеве вел телеканал «112 Украина».
«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и нынешними поколениями побудило меня принять решение быть кандидатом еще раз», — заявил Порошенко.
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Выборы украинского президента состоятся 31 марта. К настоящему времени ЦИК Украины зарегистрировал уже 13 кандидатов.
Во время этого выступления Порошенко также заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией.
Ранее сообщалось, что все кандидаты в президенты Украины ошиблись в налоговых декларациях.