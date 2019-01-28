Глава МИД Венесуэлы рассказал, с кем власти обсуждают посредничество
Власти Венесуэлы находятся в контакте с властями Мексики и Уругвая по поводу посредничества для организации диалога между властями и оппозицией, заявил глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса. Об этом сообщает РИА «Новости».
На пресс-конференции он также рассказал, что Россия заинтересована в посредничестве, однако пока не делала официальных предложений по данному вопросу.
Ранее в МИД Венесуэлы подтвердили контакты Каракаса с Вашингтоном.