Мадуро призвал не недооценивать народ Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне кризиса напомнил в твиттере о битве 200-летней давности против войск Испании.

«Двести два года назад в степи Мукуритас у реки Апуре местные жители под командованием генерала Хосе Антонио Паеса разгромили войска роялистов генерала де ла Торре, продемонстрировав отвагу и мужество. Невероятный подвиг того времени. Не стоит нас недооценивать!» — написал Мадуро.

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Ранее власти Испании заявили о готовности признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, если Мадуро не объявит о проведении выборов через 8 дней.

28 января объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал текст закона об амнистии для венесуэльских политиков и военных.