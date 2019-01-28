WP: Трамп показывает гостям Белого дома место, где занимались сексом Клинтон и Левински

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Президент США Дональд Трамп во время приемов в Белом доме показывает своим гостям, где предположительно занимались сексом экс-глава Соединенных Штатов Билл Клинтон и Моника Левински. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседник издания отметил, что между гостями Белого дома часто возникают «продолжительные» и иногда «грубые» дискуссии, когда Трамп показывает им это место.

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Также газете рассказали, что Трамп во время экскурсий по Белому дому рассказывает анекдот про своего предшественника на посту президента Барака Обаму — якобы он «целыми днями» смотрел баскетбол через дырку в стене Овального кабинета.

В прошлом году Левински объяснила значение отношений с Клинтоном.