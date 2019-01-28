ABC News рассказал о дефиците доверия американцев к Трампу

Спустя два года на посту президента США у Дональда Трампа образовался дефицит доверия со стороны американских граждан по всей стране, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на совместный с Washington Post опрос.

Лишь 35% опрошенных выразили уверенность в том, президент США Дональд Трамп сможет принять правильные решения для будущего страны. Больше половины американцев (64%) не доверяют ему решения, которые повлияют на будущее страны.

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Кроме того, почти половина граждан США (48%) заявили, что «совсем» не доверяют Трампу. При этом 37% не доверяют его главному оппоненту — лидеру демократов Нэнси Пелоси, которая вновь стала спикером палаты представителей конгресса США.

ABC также обращает внимания на гендерный разрыв. В то время как среди женщин работу Трампа одобряет 27%, среди мужчин сторонников президента гораздо больше — 49%.

В опросе, который проводился в январе, приняли участие чуть более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что большинство американцев не поддерживают внешнюю политику Трампа.