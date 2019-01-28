Эрдоган раскритиковал Евросоюз за невыполнение миграционного соглашения

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что европейские страны не выполнили обязательства перед страной по миграционному соглашению, передает РИА «Новости».

По его мнению, Турция больше всех оказывает гуманитарную помощь. Он отметил, что в отличие от ЕС, Анкара выделила сирийским беженцам около $35 млрд.

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«ЕС дал слово оказать материальную помощь, но не сдержал его, внес символическую сумму... Это вопрос совести, а не денег», — рассказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган считает, что западные страны ведут слабую борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее Эрдоган пообещал создать в Сирии буферную зону без участия ООН.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.