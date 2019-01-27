Трамп намерен построить стену на границе с Мексикой без разрешения Конгресса

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И.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни заявил, что президент США Дональд Трамп построит стену на границе с Мексикой, даже если не добьется разрешения и денег от Конгресса. Об этом Малвэни рассказал в интервью Fox News.

По его словам, Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы использовать бюджетные средства Пентагона для возведения стены. Но, по мнению Малвэни, лучше бы президенту добиться своей цели путем принятия законопроекта.

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«Но он (Трамп) сделает это либо с помощью Конгресса, либо без нее»,— отметил Малвэни.

Ранее Белый дом называл сроки строительства стены.