Захарова отреагировала на намерение ФРГ выделять деньги блокадникам

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление правительства Германии по поводу выделения €12 млн пережившим блокаду Ленинграда в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

По ее словам, это решение Германии не повлияет на индивидуальные выплаты Берлина. Финансовую помощь получат все пенсионеры, независимо от их национальности.

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Ранее сообщалось, что Германия выделит блокадникам Ленинграда €12 млн.

Также это решение поддержал глава МИД ФРГ Хайко Маас и министр иностранных дел России Сергей Лавров.