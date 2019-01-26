«Грядет правосудие»: экс-глава ЦРУ ответил на обвинения Трампа

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Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал президента США Дональда Трампа за твит, в котором тот усомнился в справедливости обвинений против своего бывшего советника Роджера Стоуна, арестованного по «российскому делу», передает Mediaite.

Американский лидер ранее обратил внимание на то, что обвинения в лжесвидетельствовании предъявлены Стоуну, но почему-то обошли стороной экс-главу ФБР Джеймса Коми, юриста ФБР Лизу Пейдж, замешанную в любовном скандале, а также самого Бреннана.

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Экс-глава ЦРУ в ответ заявил Трампу, что его «группа заговорщиков» медленно, но верно приближается к суду.

«Для вашей клики беспринципных, неэтичных, нечестных и скупых друзей грядет правосудию. Мы все знаем, куда ведет этот след. Если вашей полной некомпетентности недостаточно, чтобы изгнать вас из офиса, ваша все более очевидная политическая коррупция наверняка вас выведет», — сказал Бреннан.

Ранее сообщалось, что задержанный по «российскому делу» Стоун отказался давать показания против Трампа.