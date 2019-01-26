Китай в ООН призвал не вмешиваться в дела Венесуэлы

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Постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй заявил, что Пекин выступает против какого бы то ни было внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и просит международное сообщество уважать выбор венесуэльского народа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, текущая ситуация в Венесуэле является «внутренним вопросом», поскольку не угрожает «международному миру и безопасности».

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«Мы выступаем против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы», — сказал Чжаосюй.

Также представитель Китая высказал поддержку правительству Венесуэлы в его усилиях по сохранению национального суверенитета и призвал к политическому решению кризиса на основе конституции.

Ранее сообщалось, что Россия в ООН призвала прекратить экономические меры против Венесуэлы.