Захарова отреагировала на назначение США ответственного за Венесуэлу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала назначение в США Эллиота Абрамса ответственным за Венесуэлу попыткой ввести прямое управление политической ситуацией в этой стране, передает РИА «Новости».

«Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию «восстановили», в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла», — заявила она.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что назначил экс-дипломата Эллиота Абрамса ответственным за Венесуэлу в госдепартаменте.