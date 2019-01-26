Помпео назначил Эллиота Абрамса ответственным за «восстановление демократии в Венесуэле»

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что назначил экс-дипломата Эллиота Абрамса ответственным за Венесуэлу в госдепартаменте, передает РИА «Новости».

«Эллиот будет важным приобретением для нашей миссии — помочь венесуэльскому народу полностью восстановить демократию и процветание в своей стране», — сказал Помпео.

По словам госсекретаря, Абрамс поедет с ним в Нью-Йорк, где в субботу намечается заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле, а затем посетит страны региона.