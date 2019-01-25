Посол назвал «уткой» сообщение о российской ЧВК в Венесуэле

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Посол России в Каракасе Владимир Заемский прокомментировал информацию о том, что безопасность венесуэльского президента Николаса Мадуро якобы обеспечивают частные российские военные. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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«Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная утка», — сказал Заемский.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Мадуро охраняют связанные с Кремлем частные военные.