Посол назвал «уткой» сообщение о российской ЧВК в Венесуэле
Посол России в Каракасе Владимир Заемский прокомментировал информацию о том, что безопасность венесуэльского президента Николаса Мадуро якобы обеспечивают частные российские военные. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что эта информация не соответствует действительности.
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«Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная утка», — сказал Заемский.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Мадуро охраняют связанные с Кремлем частные военные.