Ципрас отреагировал на ратификацию соглашения с Македонией

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что ратификация соглашения с Македонией стала историческим событием. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы пишем новую страницу истории для Балкан», — сказал Ципрас.

По его словам, следующие поколения в Греции и Македонии будут благодарны депутатам за ратификацию этого соглашения.

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Он также добавил, что Северная Македония станет дружественной страной для Греции.

Ранее сообщалось, что парламент Греции поддержал ратификацию договора о переименовании Македонии.