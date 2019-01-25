Экс-советник Трампа задержан по «российскому делу»

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Бывший советник президента США Дональда Трампа, политконсультант Роджер Стоун задержан по «российскому делу» в американском штате Флорида. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис спецпрокурора Роберта Мюллера.

По имеющимся данным, Стоун, в том числе, обвиняется в лжесвидетельстве, давлении на свидетелей и препятствовании правосудию. Reuters уточняет, что всего ему предъявлены обвинения по семи эпизодам.

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Как отмечается, экс-советник Трампа долгое время находился под подозрением Мюллера, но обвинения ему не предъявлялись. В пятницу, 25 января, Стоун должен будет предстать перед судом.

Мюллер занимается расследованием «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году. Москва отвергает обвинения в попытках повлиять на исход избирательной кампании в США.

Ранее сообщалось, что независимые эксперты насчитали более 100 контактов между окружением Трампа и россиянами.