«Игривые замечания»: президент Бразилии оправдался за сексизм в интервью Washington Post

Президент Бразилии Жаир Болсонару дал интервью корреспонденту The Washington Post Лалли Уэймут во время пребывания на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Журналист WP отметила, что американцы расстроены выпадами Болсонару относительно женщин и ЛГБТ-сообщества. Корреспондент привела пример из числа предыдущих высказываний бразильского лидера, в том числе его слова о том, что иметь дочь — это «слабость». Она также напомнила, что глава нового министерства женщин, семьи и прав человека Дамарес Алвес является автором фразы «мальчики носят голубое, а девочки розовое».

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«Меня обвиняют в нападках на женщин, чернокожих, геев, коренное население. Если бы все это было правдой, мог бы я выиграть выборы, потратив менее 1 миллиона долларов?» — возразил Болсонару.

По словам президента Бразилии, это были просто «игривые замечания».

«Это вполне обычно — озвучивать игривые замечания», — сказал он.

Помимо этого, на вопрос о том, есть ли место женщинам в стране под его руководством, Болсонару ответил, что «любит женщин».

В интервью он рассказал о восхищении президентом США Дональдом Трампом, с которым его зачастую сравнивают. Он пояснил, что восхищается Трампом из-за его стремления сделать Америку снова великой.

«Мы тоже хотим великую Бразилию. В Бразилии существует давняя традиция избирать президентов, которые оказываются врагами Соединенных Штатов. Я, напротив, всегда восхищался американским народом и его политикой», — признается он.

Болсонару планирует посетить США в марте. Кроме того, он заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро должен быть свергнут, однако добавил, что бразильские военные не будут вмешиваться в текущую ситуацию. По данным бразильской разведки, в Венесуэле наблюдается значительный уровень недовольства среди военнослужащих, говорит Болсонару.