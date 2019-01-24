«Желтые жилеты» выдвинули своих кандидатов на общеевропейские выборы
«Желтые жилеты» во Франции назвали своих кандидатов на майские выборы в Европейский парламент, сообщает «Би-би-си».
Отмечается, что речь пока идет о 10 кандидатах, но в будущем список может быть расширен до 79.
По данным издания, в список входят кандидаты в возрасте от 29 до 53 лет, они имеют различное происхождение.
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Все они будут конкурировать за места, выделенные Франции в Европейском парламенте.
Сообщается, что кандидатам необходимо собрать как минимум €700 тыс. для участия в выборах. На данный момент у кандидатов около 10% этой суммы, поэтому они собираются обратиться за пожертвованиями и попробовать краудфандинг.
Ранее сообщалось, что прошла десятая акция протеста «желтых жилетов» в Париже.