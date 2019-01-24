Володин: пора ввести психологические тесты перед приемом на работу

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проверять людей перед приемом на работу в государственные органы при помощи психологических тестов, передает ТАСС.

По его мнению, психологические тесты покажут, кто из претендентов будет «любить людей».

«Если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей», — рассказал Володин.

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Он также отметил, что, если ранее чиновник «вел себя по-хамски», то его не стоит брать на работу в госслужбу.

«Когда речь идет о государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определенные психологические тесты при приеме на работу», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести обязательный тест на совместимость перед свадьбой.