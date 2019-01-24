Володин: пора ввести психологические тесты перед приемом на работу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проверять людей перед приемом на работу в государственные органы при помощи психологических тестов, передает ТАСС.
По его мнению, психологические тесты покажут, кто из претендентов будет «любить людей».
«Если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей», — рассказал Володин.
Он также отметил, что, если ранее чиновник «вел себя по-хамски», то его не стоит брать на работу в госслужбу.
«Когда речь идет о государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определенные психологические тесты при приеме на работу», — добавил Володин.
Ранее сообщалось, что в России предложили ввести обязательный тест на совместимость перед свадьбой.