Reuters рассказал, кто поддерживает Мадуро и Гуайдо

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Агентство Reuters рассказало о расстановке сил тех, кто поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро и провозгласившего себя лидером страны оппозиционера Хуана Гуайдо.

Мадуро поддерживают вооруженные силы страны. В частности, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в твиттере сказал о приверженности Мадуро. Верховный суд страны также состоит из сторонников Мадуро. Он постановил, что все действия, предпринятые председателем Национальной ассамблеей Гуайдо являются недействительными.

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Россия назвала Мадуро законным президентом страны и обвинила Соединенные Штаты в попытке узурпировать власть в Венесуэле, предостерегая Вашингтон от военного вмешательства. Из государств Мадуро также поддержали в Китае, Мексике и Турции, на Кубе и в Боливии. Государственная нефтяная компания PDVSA, на долю которой приходится большая часть экспорта Венесуэлы, выразила поддержку Мадуро. На его стороне также и ядро «чавистов», отмечает агентство.

Гуайдо признали легитимным лидером страны в США, а также в странах Латинской Америки, включая Бразилию, Колумбию и Аргентину. В Европейском союзе (ЕС) призвали к проведению новых выборов, при этом отказалась признать оппозиционера в качестве президента. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал протестующих и назвал победу Мадуро на выборах 2018 года незаконной.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила, что выборы с победой Мадуро нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми, а также выразила поддержку Гуайдо в качестве главы Национальной ассамблеи. В правительстве Германии считают, что парламент Венесуэлы должен играть «особую роль» в обеспечении «свободного будущего» Венесуэлы. Некоторые младшие офицеры выступили за отстранение Мадуро.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали 13 стран: США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.

Ранее сообщалось, что премьер Испании предложил способ урегулирования кризиса в Венесуэле.