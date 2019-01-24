В МИД Китая прокомментировали ситуацию в Венесуэле
МИД Китая выступил против вмешательства иностранных государств в дела Венесуэлы, сообщает Reuters.
Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин призвала все стороны спокойно и разумно урегулировать сложившуюся ситуацию.
«Я хочу подчеркнуть, что внешние санкции или вмешательство обычно усложняют ситуацию и не помогают решить реальные проблемы», — сказала представитель МИД на брифинге в Пекине.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к верности, единству и подчинению на фоне протестов в стране.