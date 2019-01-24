Макрон поддержал протестантов в Венесуэле

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Глава Франции Эммануэль Макрон высказал слова поддержки протестующим в Венесуэле. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, Европа «поддерживает восстановление демократии» в стране после «незаконного избрания президентом Венесуэлы Николаса Мадуро».

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«Я приветствую мужество и храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые борются за свою свободу», — отметил Макрон.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.