Bild: Меркель пошла против Трампа в Давосе

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе c «пламенной речью» и призывом в защиту системы многосторонних отношений, пишет немецкое издание Bild.

Тем самым Меркель нанесла невидимый удар по президенту США Дональду Трампу, который отменил поездку в Давос из-за продолжающейся приостановки работы федерального правительства в стране.

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Немецкий канцлер говорила о возможности урегулировать международные кризисы лишь с помощью совместных усилий. Без упоминания Трампа она завуалированно выступила против президента США, который не раз подрывал устои международного сообщества и повторял свой лозунг «Америка прежде всего», говорится в материале.

По словам Меркель, в настоящее время многосторонняя система отношений испытывает ряд проблем. Однако нельзя допустить разрушения самой системы многостороннего порядка, признала канцлер Германии.

Ранее перед поездкой на ВЭФ Меркель обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном идею создания общей европейской армии.