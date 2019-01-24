Китай подтвердил встречу «ядерной пятерки» в Пекине

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Представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Хуа Чуньин подтвердила встречу «ядерной пятерки» (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Она уточнила, что стороны обсудят вопросы ядерного разоружения, нераспространения и использования ядерных технологий в мирных целях.

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«Я могу подтвердить, что, действительно, встреча пяти ядерных держав состоится в Пекине 30 января», — отметила Чуньин.

Как отмечается, мероприятие планируют посетить замглавы МИД России Сергей Рябков и замгоссекретаря США Андреа Томпсон 30-31 января.

Ранее сообщалось, что МИД ФРГ счел «недостаточным» брифинг Минобороны России по ракете 9М729.