Опрос: 6 из 10 американцев винят в шатдауне Трампа

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Более половины жителей Соединенных Штатов считают виновным в бюджетном кризисе президента страны Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса AP-NORC, которые приводит Associated Press.

Сообщается, что 60% американцев считают, что Трамп несет ответственность за приостановку работы ряда федеральных ведомств. Примерно по трети опрошенных возлагают вину на конгрессменов-демократов (31%) и республиканцев (36%).

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Как отмечается, из-за шатдауна рейтинг одобрения Трампа американцами опустился до минимума за более чем годовой период. По данным опроса, 34% опрошенных одобряют деятельность Трампа на посту президента, причем месяц назад так отвечали 42% американцев.

Опрос AP-NORC проводился с 16 по 20 января среди 1,062 взрослых жителей США.

Ранее сообщалось, что Трамп перенес заблокированное обращение к конгрессу США из-за шатдауна.