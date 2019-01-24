Эрдоган поддержал «брата»-Мадуро на фоне протестов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил слова поддержки своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро на фоне проходящих в латиноамериканской стране протестов. Об этом на своей странице в твиттере написал официальный представитель турецкого главы Ибрагим Калын.

По его словам, Эрдоган связался с главой Венесуэлы и выразил ему поддержку.

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«Брат мой Мадуро, держись! Мы с тобой», — цитирует Эрдогана Калын.

Он также добавил, что Турция продолжит придерживаться своей принципиальной позиции неприятия любых попыток захвата власти путем переворота.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.