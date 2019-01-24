Мэр Читы подал в отставку
Глава Читы и председатель городской думы Анатолий Михалев принял решение покинуть свой пост по личным причинам, сообщает ТАСС.
Информация об отставке Михалева появилась в среду, 23 января, однако некоторое время градоначальник не комментировал сообщения СМИ.
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«В связи с личными обстоятельствами я принял решение подать в отставку», — сказал Михалев.
Он подчеркнул, что в городе будет «порядок» и добавил, что исполнять обязанности председателя читинской думы будет первый заместитель Андрей Ядрищенский.
В конце прошлого года сообщалось, что два вице-губернатора Петербурга ушли в отставку.