Политолог назвал «цветной революцией» протесты в Венесуэле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/647/12140647/upload-RTS2BX9E-pic905-895x505-1709.jpg">

Политолог Игорь Рябов считает, что протесты в Венесуэле инициированы США, передает ФАН.

Рябов отметил, что происходящее в стране является «типичной цветной революцией». Он добавил, что события в Венесуэле разворачиваются как «по методичке».

«Сейчас в Латинской Америке идет волна переформатирования правительств. США взялись за Венесуэлу, получив вслед за Колумбией лояльные правительства в Бразилии и Аргентине», — пояснил Рябов.

Реклама

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.