Уроженец США возглавил правительство Латвии

В Латвии парламент провел внеочередное заседание по утверждению состава нового правительства страны, передает ТАСС.

Отмечается, что новым премьером страны избран Кришьянис Кариньш. Он является уроженцем Соединенных Штатов, имеет гражданство обеих стран, в прошлом был депутатом Европарламента от Латвии. Его кандидатуру поддержал 61 депутат, еще 39 проголосовали против.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис заявил о своей готовности подписать законопроект о роспуске Рижской думы, которую возглавляет мэр города Нил Ушаков.