Украина вышла из нескольких соглашений в рамках СНГ

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Власти Украины приняли решение выйти из трех соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ), передает ТАСС.

По данным министерства экономического развития и торговли Украины, Киев прекратил действие соглашений «О межгосударственном обмене экономической информацией» (от 26 июня 1992 года), «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности (от 24 сентября 1993 года) и «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности (от 15 мая 1992 года).

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Сообщается, что причиной выхода стала «несовместимость» обязательств страны в сфере международной торговли с отдельными нормами соглашений в рамках СНГ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении Украины выйти из заключенных в рамках СНГ договоров.