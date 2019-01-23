Казахстанские депутаты предложили переименовать страну

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Депутат нижней палаты Казахстана Азат Перуашев предложил поменять официальное название страны на «Казахскую Республику», передает РИА «Новости».

«По опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал»,— пояснил Перуашев.

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По словам депутата, нынешнее название страны можно будет употреблять только в неофициальном разговоре или переписке.

«Мы предложили правительству рассмотреть возможность введения официального названия «Казахская Республика»,— дополнил Перуашев.

Отмечается, что идею также поддержали и другие депутаты.

Ранее сообщалось, что парламент Македонии утвердил переименование страны.