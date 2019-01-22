Джон Керри признался, что сказал бы Трампу тет-а-тет
Бывший госсекретарь США Джон Керри в эфире американского телеканала CNBC заявил, что если бы он встретился лицом к лицу с американским президентом Дональдом Трампом, то он бы призвал его уйти в отставку. Об этом сообщает Mediaite.
Сообщается, что Керри был задан вопрос, что бы он сказал Трампу, если бы они встретились лицом к лицу.
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«Уйди в отставку», — ответил Керри.
При этом сначала экс-госсекретарь сказал, что нынешний президент все равно не воспринимает чужие слова всерьез, но потом Керри спросили повторно, и он все же дал ответ.
Ранее экс-госсекретарь США осмеял Трампа в эфире CNN.