Джон Керри признался, что сказал бы Трампу тет-а-тет

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Бывший госсекретарь США Джон Керри в эфире американского телеканала CNBC заявил, что если бы он встретился лицом к лицу с американским президентом Дональдом Трампом, то он бы призвал его уйти в отставку. Об этом сообщает Mediaite.

Сообщается, что Керри был задан вопрос, что бы он сказал Трампу, если бы они встретились лицом к лицу.

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«Уйди в отставку», — ответил Керри.

При этом сначала экс-госсекретарь сказал, что нынешний президент все равно не воспринимает чужие слова всерьез, но потом Керри спросили повторно, и он все же дал ответ.

Ранее экс-госсекретарь США осмеял Трампа в эфире CNN.