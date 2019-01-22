Экс-глава аппарата Белого дома ненавидел свою работу
Экс-глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что эта работа была худшей за всю его жизнь, передает ТАСС.
Об этом говорится в книге одного из бывших помощников президента США Дональда Трампа Клиффа Симса «Команда гадюк», которая будет опубликована на следующей неделе.
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Келли добавил, что день его увольнения станет лучшим в его жизни.
«Люди, очевидно, думают, что меня волнует, когда пишут, что меня могут уволить. Если это когда-нибудь произойдет, это станет лучшим днем моей жизни с тех пор, как я получил этот пост», — сказал Келли.
Ранее Трамп поблагодарил экс-главу аппарата Белого дома Джона Келли за достойную службу и сообщил, что он останется в его команде до конца года.