Хабаровский губернатор до сих пор не сформировал правительство

Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал более чем за три месяца так и не смог сформировать команду и продолжает терять подчиненных, даже тех, которых лично пригласил работать в региональном правительстве, сообщает интернет-издание «Взгляд».

Так, в кабмине Хабаровского края до сих пор нет вице-губернатора по внутренней политике. Кроме того, на прошедшей неделе появилась информация о том, что из регионального правительства уходит министр природных ресурсов Константин Кузнецов, которого в декабре 2018 года ну эту должность пригласил лично Фургал.

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Также недавно уволились глава регионального минкомсвязи Сергей Федоров и руководитель местного минимущества Сергей Желонкин.

Одновременно ходят слухи о расформировании регионального министерства промышленности и транспорта.