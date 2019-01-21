LA Times: Трамп проиграл лидеру демократов в битве из-за шатдауна

В битве за общественное мнение президента США Дональда Трампа и лидера демократического большинства Нэнси Пелоси, которая развернулась в стране из-за шатдауна, Los Angeles Times признает победу демократа.

Издание отмечает, что причина этому одна: лидер демократов знает, как выполнять свою работу лучше, чем Трамп — свою.

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Издание пишет, что с момента начала частичной приостановки работы федерального правительства Трамп настроил против себя общественное настроение, а также и против стены, которую он намерен построить на границе с Мексикой. Газета отмечает, что Пелоси выигрывает именно «внешнюю игру» — битву за общественное мнение, несмотря на то, что обычно это территория Трампа.

Кроме того, она отчасти выиграла и во «внутренней игре», поскольку после промежуточных выборов в конгресс США ее карьера висела на волоске. Однако Нэнси Пелоси смогла подавить зарождающееся демократическое восстание и вновь стать спикером нижней палаты, констатирует LA Times.

И это несмотря на то, что в 2016 году Трамп пытался завоевать доверие столь высокопоставленной женщины в современной политической истории США используя обаяние и хвалу, к которой Пелоси осталась равнодушной и всегда держала американского лидера «на расстоянии вытянутой руки», говорится в материале.

Ранее Трамп отменил зарубежное турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.