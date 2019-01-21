Зеленского выдвинули на выборы президента Украины от партии

Партия «Слуга народа» выдвинула украинского шоумена Владимира Зеленскогона выборы президента Украины, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Съезд проходил в неформальной обстановке, решение было принято единогласно.

Отмечается, что руководителя избирательного штаба Зеленского Ивана Баканова уполномочили на подачу документы в ЦИК.

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Официально Зеленский не является кандидатом в президенты пока он не подал документы в Центральную избирательную комиссию.

Ранее Зеленский рассказал о встрече с действующим главой государства Петром Порошенко в декабре прошлого года.