Fox News: BuzzFeed не смогло объяснить противоречия в негативной публикации о Трампе

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Интернет-издание BuzzFeed News не смогло объяснить противоречия публикации, в которой сообщалось об указании президента США Дональда Трампа своему на тот момент личному адвокату Майклу Коэну солгать перед конгрессом о проекте строительства небоскреба Trump Tower в Москве, отмечает американский телеканал Fox News.

Изданию пришлось оправдываться за достоверность публикации в прямом эфире телеканала CNN после того, как ведущий «российское дело» специальный прокурор США Роберт Мюллер назвал информацию в ней некорректной.

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Автор материала Энтони Кормье отказался объяснить, почему его коллега Джейсон Леопольд утверждал, что видел документы, доказывающие, что президент Трамп приказал своему бывшему адвокату Майклу Коэну лгать конгрессу, отмечает Fox. Ранее автор материала заявил, что не видел эти документы. Материал был опубликован со слов двух сотрудников правоохранительных органов.

«Мы не можем вдаваться в подробности»,— сказал в эфире CNN Кормье, сидящий рядом с главным редактором BuzzFeed Беном Смитом.

По словам автора материала о Трампе и Коэне, это необходимо для того, чтобы не подвергать опасности источники. Само участие главного редактора и автора BuzzFeed News в эфире CNN временами было «напряженным», отмечает Fox.

Ранее сообщалось, что Трамп поблагодарил ведущего «российское дело» Мюллера.