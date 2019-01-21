Эквадор ужесточит контроль за мигрантами из Венесуэлы
Власти Эквадора планируют ужесточить условий въезда для иммигрантов из Венесуэлы, передает ТАСС.
Об этом заявил эквадорский президент Ленин Морено.
По его словам, данные меры связаны с убийством беременной женщины выходцем из Венесуэлы.
Он также добавил, что власти Эквадора сформируют бригады для контроля за венесуэльскими мигрантами в стране.
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Морено подчеркнул, что в Эквадоре может появиться специальное разрешение на въезд.
Ранее сообщалось, что Парламент Венесуэлы признал президента страны Николаса Мадуро узурпатором.