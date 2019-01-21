Эквадор ужесточит контроль за мигрантами из Венесуэлы

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Власти Эквадора планируют ужесточить условий въезда для иммигрантов из Венесуэлы, передает ТАСС.

Об этом заявил эквадорский президент Ленин Морено.

По его словам, данные меры связаны с убийством беременной женщины выходцем из Венесуэлы.

Он также добавил, что власти Эквадора сформируют бригады для контроля за венесуэльскими мигрантами в стране.

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Морено подчеркнул, что в Эквадоре может появиться специальное разрешение на въезд.

Ранее сообщалось, что Парламент Венесуэлы признал президента страны Николаса Мадуро узурпатором.