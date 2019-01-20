Трамп предложил план по завершению шатдауна

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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме представил план по восстановлению работы правительства страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Трамп пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой.

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Как отмечается, Трамп уверен, что стена сможет защитить США от нелегальных иммигрантов и наркотиков.

При этом Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.

Ранее СМИ сообщили, что демократы не пойдут на уступки Трампу.