Избран новый лидер ХСС

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Делегаты съезда германского Христианско-социального союза (ХСС) избрали нового председателя. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, им стал 52-летний Маркус Зедер, премьер-министр федеральной земли Бавария. Кандидатуру политика по итогу голосования поддержали 87,4% делегатов.

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Как отмечается, его предшественником является нынешний глава Министерства внутренних дел (МВД) Германии Хорст Зеехофер. Он возглавлял партию с 2018 года.

Подчеркивается, что у Зедера не было серьезных конкурентов, и его победа была предрешена. Интерес представляло лишь количество голосов, которое ему удастся получить.

Ранее сообщалось, что стала известна дата ухода Зеехофера с поста главы ХСС.