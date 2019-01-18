NBC: демократы призывают к импичменту Трампа

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Среди демократов США возобновились разговоры о возможном импичменте президента США Дональда Трампа, передает американский телеканал NBC News.

Демократы настаивают на расследовании достоверности утверждения бывшего адвоката президента США Майкла Коэна о том, что Трамп велел ему солгать перед конгрессом о сроках строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом накануне написало издание BuzzFeed News.

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В публикации говорится, что Коэну было дано указание создать ложное впечатление о том, что переговоры были завершены раньше, чем в действительности. Телеканал отмечает, что на данный момент не смог подтвердить информацию BuzzFeed News.

Например, бывший генеральный прокурор Эрик Холдер в твиттере написал, что если эта информация верна, то конгресс должен начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Некоторые демократы также призывали к импичменту Трампа, отмечается в материале.

Сенатор-демократ Крис Мерфи призвал специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет «российское дело», не заканчивать его, но «как можно скорее» раскрыть карты перед конгрессом, пока еще не слишком поздно действовать, сообщает NBC.