В МИД России отреагировали на публикацию о «влиянии» Бутиной на выборы в США

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В российском МИДе прокомментировали публикацию Daily Beast о «влиянии» задержанной в США россиянки Марии Бутиной на американские выборы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в ведомстве, американское издание обманывает свою аудиторию.

«После того, как ФБР жесткими условиями содержания в тюрьме и угрозами сурового приговора заставило нашу гражданку оговорить себя, мастера «фэйк ньюс» пытаются снова прибегнуть к выдумке про «российское вмешательство», --говорится в сообщении.

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Уточняется, что Бутина была одним из организаторов «совершенно открытой» поездки Национальной стрелковой ассоциации в Россию, но во время нее все происходило, как и в случае с представителями организаций из других стран. В ведомстве отметили, что подобные публикации являются заказом определенных политических кругов в Соединенных Штатах.

Ранее Daily Beast сообщила, что внедрение Бутиной состоялось с ведома Кремля.