Володин заявил, что Россия не будет участвовать в ПАСЕ

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

Он связал это с тем, что в ее регламент не были внесены поправки об исключении санкционных статей. Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия выступает против нормы регламента ПАСЕ, дающей возможность лишить полномочий, в частности, права голоса для национальных делегаций.

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«Исходя из того, что регламент не изменен и эта норма в нем осталась, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения», — сказал Володин.

По его словам, это «атавизм диктаторских государств».

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали условие сотрудничества с ПАСЕ.