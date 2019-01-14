Axios: Трамп нецензурно выругался на нового главу аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался на исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвани, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на два источника.

Трамп был недоволен участием Мика Малвани в переговорах с демократами по финансированию строительства пограничной стены. Это спровоцировало неловкую картину перед лидерами конгресса как со стороны демократов, так и республиканцев, говорится в материале.

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Неловкая ситуация произошла в Белом доме 4 января — после встречи президента США с представителями Демократической партии США: спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером. Во время этой встречи Трамп потребовал финансирование на строительство стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.

Как сообщили источники, присутствовавшие на встрече, Малвани включился в разговор и попытался договориться о компромиссе в размере суммы на пограничную стену.

По словам источника, и.о. главы аппарата Белого дома сказал, что если демократов не устраивает сумма $5,7 млрд, которую предлагает Трамп, а президента США не устраивает $1,3 млрд, которые предлагают демократы, то необходимо найти «золотую середину». Однако после этого Трамп нецензурно высказался в отношении Малвани, обвинив его в том, что тот все испортил.

Другой источник подтвердил и сказал, что Трамп был раздражен из-за подхода Малвани к переговорам с демократами.

Ранее врио главы Пентагона нецензурно высказался об истребителе F-35.