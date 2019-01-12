Помпео поддержал переименование Македонии

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует голосование в парламенте Македонии в поддержку смены названия страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный шаг позволит Македонии занять свое законное место в НАТО и ЕС.

Он также добавил, что власти Македонии продемонстрировали «дальновидность, мужество и упорство».

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас поздравил главу правительства Македонии Зорана Заева с изменением названия страны.