Трамп нашел виновных в шатдауне

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что частичная приостановка работы американского правительства объясняется «отпуском» демократов.

Президент подчеркнул, что на южной границе Соединенных Штатов в данный момент происходит «гуманитарная катастрофа».

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«Мы будем в этом положении [состоянии шатдауна] до тех пор, пока демократы не вернутся из своих «отпусков» и не примутся за работу», — написал Трамп.

Он добавил, что в данный момент он находится в Белом доме и готов подписывать документы.

Ранее Трамп уже называл шатдаун гуманитарным кризисом.