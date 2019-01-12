Бывший глава ЦРУ пристыдил госсекретаря США Помпео

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Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал госсекретаря США Майка Помпео за его слова о бывшем президенте страны Бараке Обаме во время выступления в Каире, передает MediaIte.

Уточняется, что Помпео нелестно высказался об отношении Обамы к терроризму, а также о его внешней политике.

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«Я думаю, что Майку Помпео должно быть стыдно за то, что он сказал в Каире, за то, как он оскорбил бывшего президента перед мусульманским миром», - заявил Бреннан.

Ранее Помпео рассказал о сотрудничестве с Россией по Сирии.