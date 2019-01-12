Болтон: США не признают власть Мадуро в Венесуэле

США не признают власть президента Николаса Мадуро в Венесуэле и будут использовать все меры давления на власти этой страны, передает РИА «Новости» заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Соединенные Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на власть. Его «выборы» в мае 2018 года во всем мире сочли несвободными, нечестными и не заслуживающими доверия», — заявил он.

Болтон добавил, что «незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров».