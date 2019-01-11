Президент Грузии оценила шансы на возобновление дипотношений с Россией

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время не видит предпосылок для восстановления дипломатических отношений с Россией, передает РИА «Новости».

При этом глава Грузии отметила, что за время ее шестилетнего правления многое в мировой политике может измениться.

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«Многое меняется на международной арене, и очень быстро. Но пока я не вижу, что есть какие-либо предусловия, чтобы начать дипломатические отношения или другого типа диалоги», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, что начало грузинско-российского диалога возможно лишь при условии подключения к нему «главных партнеров Грузии».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.

Ранее российском МИДе заявили о нежелании Грузии восстанавливать отношения с Москвой.